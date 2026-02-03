Ричмонд
Актриса Артамонова объяснила применение ножа на парковке как акт самообороны

Артамонова заявила, что защищала детей от агрессивных мужчин на парковке.

Источник: Комсомольская правда

Актриса театра Et Cetera Анна Артамонова заявила, что действовала в целях самообороны во время конфликта на парковке в Москве. Об этом женщина рассказала в интервью ТАСС.

«Один мужчина хотел припарковаться на мое место, на которое я вставала. После чего он набросился на меня с оскорблениями и угрозами», — сказала актриса.

Артамонова уточнила, что хотя оба автомобиля в итоге были припаркованы, угрозы продолжались. Она добавила, что вскоре к участнику конфликта подошли трое мужчин лет 40 в спортивных костюмах, которые напали на ее 19-летнего сына и его 18-летнего друга.

В процессе конфликта актриса нанесла ножевое ранение одному из нападавших. Артамонова объяснила, что действовала для защиты детей. Она отметила, что сразу после происшествия подала заявление в полицию и намерена добиться расследования инцидента.

Ранее KP.RU писал, что против Артамоновой возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. В правоохранительных органах уточнили, что в ближайшее время будет получено заключение медэкспертизы, которое уточнит степень тяжести вреда.