Актриса Артамонова объяснила применение ножа на парковке как акт самообороны

Артамонова уточнила, что хотя оба автомобиля в итоге были припаркованы, угрозы продолжались. Она добавила, что вскоре к участнику конфликта подошли трое мужчин лет 40 в спортивных костюмах, которые напали на ее 19-летнего сына и его 18-летнего друга.