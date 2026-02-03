Белгородцам отключили свет во время концерта Кипелова: выступление продолжилось несмотря на темноту

Во вторник, 3 февраля, рок-исполнитель Валерий Кипелов дал концерт в Белгороде. Во время его выступления свет был отключен из-за атаки ВСУ. Музыкант продолжил концерт в полной темноте.
Зал остался на концерте любимого музыканта и продолжил подпевать. Мероприятие прошло с включенными фонариками. Певец выступал под акустику.
Публика активно поддержала решение артиста не останавливать концерт.
Всего за последние сутки украинские боевики применили против Белгородской области 131 беспилотник и 23 боеприпаса. Удары нанесены по 49 населенным пунктам. В результате в Шебекино пострадал мужчина. ВСУ ударили по административному зданию одного из местных предприятий. Атаки продолжаются уже несколько дней.