Белгородцам отключили свет во время концерта Кипелова: выступление продолжилось несмотря на темноту

Всего за последние сутки украинские боевики применили против Белгородской области 131 беспилотник и 23 боеприпаса. Удары нанесены по 49 населенным пунктам. В результате в Шебекино пострадал мужчина. ВСУ ударили по административному зданию одного из местных предприятий. Атаки продолжаются уже несколько дней.