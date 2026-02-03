Карлсен уступил занимающему 628-е место в рейтинге FIDE россиянину Цыдыпову

Чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен проиграл российскому спортсмену Жамсарану Цыдыпову в рамках онлайн-соревнований «Титульный вторник».
Российский шахматист занимает 628 строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), в котором Карлсен находится в числе лидеров.
Партия седьмого раунда завершилась после 40-го хода, шахматист из Норвегии играл белыми фигурами.
По результатам 11 раундов Карлсен набрал 7,5 балла, оказавшись на 29 месте на турнире. Цыдыпов с результатом 8,5 очка находится на 11 месте. Победителем соревнований стал шахматист из Франции Максим Вашье-Лаграв (десять баллов).
Напомним, «Титульный вторник» представляет собой еженедельный онлайн-турнир, он проводится в формате блица.
В декабре норвежец Магнус Карлсен стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по блицу. Он встретился с Нодирбеком Абдусатторовым, представляющим Узбекистан. Результат встречи составил 2,5:1,5 в пользу норвежского гроссмейстера.
Ранее сообщалось, что 12-летний российский шахматист Сергей Склокин обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Гукеша Доммараджу в третьем туре чемпионата мира по блицу, который состоялся в столице Катара.