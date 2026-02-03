Карлсен уступил занимающему 628-е место в рейтинге FIDE россиянину Цыдыпову

По результатам 11 раундов Карлсен набрал 7,5 балла, оказавшись на 29 месте на турнире. Цыдыпов с результатом 8,5 очка находится на 11 месте. Победителем соревнований стал шахматист из Франции Максим Вашье-Лаграв (десять баллов).