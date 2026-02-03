Представитель Лисина прокомментировал упоминание бизнесмена в деле Эпштейна

В новых материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна было обнаружено упоминание председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. Представитель предпринимателя прокомментировал ситуацию РБК.
В одном из файлов содержится письмо Оливье Коломе, бывшего советника экс-президента Франции Николя Саркози. В нем он рассказывает об ужине с Лисиным в Париже. В письме Коломе называет российского бизнесмена «хорошим парнем».
«Никакого интереса к Николя Саркози и его советникам ни в обозначенный период, ни в другие точно не было. Вспомнить всех, кто подходил в 2014 году в момент употребления пищи, не представляется возможным», — сказал представитель.
В письме также упоминается, что Коломе предложил Эпштейну организовать встречу с Лисиным. На что финансист уточнил, есть ли на рынке подходящая недвижимость французского правительства, на которую стоит обратить внимание.
Ранее KP.RU сообщал, что Эпштейн пытался организовать встречу с российской моделью Ириной Шейк на День святого Валентина. В письме ассистентки финансиста другу Шейк говорится, что Эпштейн интересовался, будет ли она доступна, так как в тот момент находился в том же городе.