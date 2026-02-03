На Солнце 3 февраля произошло 12 сильных вспышек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двенадцать вспышек класса М и Х зафиксированы на Солнце 3 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Отмечается, что первая вспышка произошла через несколько минут после полуночи, а последняя — около 21:00 мск. Всего было зафиксировано 11 вспышек предпоследнего класса (М).
Самой сильной за день стала вспышка Х1.5. «3 февраля в 17:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E14) зарегистрирована вспышка Х1.5 продолжительностью 28 минут», — уточняется в сообщении.
Ве вспышки произошли в активной области 4366.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.