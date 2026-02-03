День рождения разумного мира

Мир наш — творение удивительной красоты и гармонии. Иногда в той же средней полосе увидишь такую природой созданную красоту, что с места не сойти — и смотришь, смотришь на это, пытаясь унять сердце: совершенство. И среди населяющих этот мир людей так много тех, кто живет во имя добра и света и знает, что великие смыслы заложены в саму суть создания по имени Человек — в первую очередь милосердие и любовь. Но что-то столкнуло человечество с тропы, первородный грех ли, биологический ли казус? Не знаю. Но не устаю поражаться тому, как оно загоняет себя в гроб, поставив во главу угла то, чего в жизни вообще не должно было быть….