День рождения разумного мира

Мне кажется, ее придумали в связи с ощущавшимся уже тогда ростом напряжения политических отношений и, конечно, на фоне ковида, вполне наглядно показавшего, что мировой эпидемии наплевать, кто какого цвета и какой ты конфессии, ибо все мы смертны.
Этот постулат — что все мы смертны, а живем по большей части как бессмертные — можно назвать философской основой этого дня. И проходящесть, с позволения сказать, момента, и наше изначальное, биологическое равенство перед Всевышним могли бы позволить человечеству жить в мире и добре, по-соседски. Но поразительное создание человек ведет себя не так. Порой люди куда более жестоки, чем животные, а мнение о собственной избранности, уникальности и самоценности доводится до культа нацизма. И сколько уже раз мир это видел!
…Не так давно отмечал печальный свой юбилей Нюрнбергский процесс. Читать его документы невозможно — ты просто цепенеешь от ужаса и думаешь только об одном: нет, такое люди вытворять не могли.
Вышедшая несколько лет назад книга «Треблинка», попав мне в руки, заставила меня выйти на три остановки раньше — просто невозможно стало дышать после чтения записи свидетельств происходившего. А «Белая книга», что недавно была издана нашими правозащитниками? Дыхание остановится, ей-богу…. И это — люди?
Мир наш — творение удивительной красоты и гармонии. Иногда в той же средней полосе увидишь такую природой созданную красоту, что с места не сойти — и смотришь, смотришь на это, пытаясь унять сердце: совершенство. И среди населяющих этот мир людей так много тех, кто живет во имя добра и света и знает, что великие смыслы заложены в саму суть создания по имени Человек — в первую очередь милосердие и любовь. Но что-то столкнуло человечество с тропы, первородный грех ли, биологический ли казус? Не знаю. Но не устаю поражаться тому, как оно загоняет себя в гроб, поставив во главу угла то, чего в жизни вообще не должно было быть….
В каком-то смысле сегодняшний день можно было бы назвать днем рождения разумного человечества. Но увы. Сегодня дата отмечена множественными конфликтами, безумством элит, войнами, взаимоугрозами, ненавистью. Давайте отметим его сами — разумно. Просто поздравив с ним ближайших соседей, знакомых, родных. Надежд на то, что человечество придет в себя, не так много, но все-таки они есть. Будем надеяться….