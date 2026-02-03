Ричмонд
На Рублёвке задержали подозреваемого в похищении мужчины, его сообщник убит

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УМВД по Пензенской области при поддержке Росгвардии провели операцию по задержанию двух подозреваемых в особо тяжком преступлении. Мероприятие состоялось в одном из домов на Рублёвском шоссе в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Life.ru

Фигурантам инкриминируется похищение мужчины в Пензе, совершённое 29 января. По оперативной информации, впоследствии заложник был убит. При попытке задержания подозреваемые оказали вооружённое сопротивление. В ответ сотрудники полиции применили табельное оружие.

Один из подозреваемых получил смертельное ранение. Второй был задержан и доставляется в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий. В настоящее время правоохранители работают над установлением других возможных эпизодов преступной деятельности данной группы на территории нескольких регионов России.

Ранее в Забайкальском крае полицейские задержали участника мошеннической схемы, курьера из Санкт-Петербурга, который похитил у матери погибшего участника СВО более 6,5 миллиона рублей. Вычислить его удалось благодаря внимательности таксиста, который обратил внимание на подозрительные телефонные разговоры пассажира и сообщил об этом в полицию. Мошенники, сыграв на чувствах женщины, убедили её, что для оформления посмертной награды сыну необходим код из СМС, после чего их сообщник забрал деньги. Злоумышленник арестован, похищенные средства возвращены потерпевшей, а бдительный водитель будет поощрён.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

