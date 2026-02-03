На Рублёвке задержали подозреваемого в похищении мужчины, его сообщник убит

Ранее в Забайкальском крае полицейские задержали участника мошеннической схемы, курьера из Санкт-Петербурга, который похитил у матери погибшего участника СВО более 6,5 миллиона рублей. Вычислить его удалось благодаря внимательности таксиста, который обратил внимание на подозрительные телефонные разговоры пассажира и сообщил об этом в полицию. Мошенники, сыграв на чувствах женщины, убедили её, что для оформления посмертной награды сыну необходим код из СМС, после чего их сообщник забрал деньги. Злоумышленник арестован, похищенные средства возвращены потерпевшей, а бдительный водитель будет поощрён.