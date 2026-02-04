Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 4 февраля на тимофеевские морозы

Православная церковь 4 февраля вспоминает святого Тимофея. В народе празднуют Тимофеев день. Однако существует еще одно название — Тимофей-Полузимник. Все дело в том, что с названной даты начинаются метели, морозы, сильные вьюги, которые получили название тимофеевские.
Что нельзя делать 4 февраля.
Не рекомендуется стричься, так как подобным можно было навлечь на себя беду. Нельзя бездельничать. Однако под запретом и тяжелый физический труд. А еще не стоит переступать порог с левой ноги. Считалось, что указанное может грозить финансовыми сложностями.
Что можно делать 4 февраля.
По традиции, в названную дату было принято ходить и проверять ульи с пчелами. Кроме того, начиналась подготовка к полевым работам. А еще 4 февраля топили снег и указанной водой умывали детей, чтобы избавить их болезней.
Согласно приметам, метель предсказывает, что такая погода будет длиться всю неделю. Солнце 4 февраля обещает раннюю весну.
