Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 4 февраля на тимофеевские морозы

Узнали приметы и запреты на 4 февраля, когда отмечают Тимофеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 февраля вспоминает святого Тимофея. В народе празднуют Тимофеев день. Однако существует еще одно название — Тимофей-Полузимник. Все дело в том, что с названной даты начинаются метели, морозы, сильные вьюги, которые получили название тимофеевские.

Что нельзя делать 4 февраля.

Не рекомендуется стричься, так как подобным можно было навлечь на себя беду. Нельзя бездельничать. Однако под запретом и тяжелый физический труд. А еще не стоит переступать порог с левой ноги. Считалось, что указанное может грозить финансовыми сложностями.

Что можно делать 4 февраля.

По традиции, в названную дату было принято ходить и проверять ульи с пчелами. Кроме того, начиналась подготовка к полевым работам. А еще 4 февраля топили снег и указанной водой умывали детей, чтобы избавить их болезней.

Согласно приметам, метель предсказывает, что такая погода будет длиться всю неделю. Солнце 4 февраля обещает раннюю весну.

