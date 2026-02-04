«Мой герой попал в бабье царство и теперь выруливает как может»

Самой сложной Гоша Куценко считает работу в сказках. Об этом он говорит со знанием дела — актер сыграл Волка в фильме «Последний богатырь. Колобок», который выйдет на широкие экраны этим летом и, по его словам, станет событием. А пока у него целая череда других премьер. 5 февраля выйдет триумфатор сочинского фестиваля «Новый сезон» — сериал «Встать на ноги», за который актер получил свою первую награду за главную мужскую роль. А 8 марта он предстанет в образе примерного семьянина в «Тюльпанах» — весеннем аналоге новогодней франшизы «Елки». О том, как выжить в бабьем царстве, роли его дочери Полины в продолжении «Красного шелка» — «Черном шелке», а также о том, в чем он и президент оказались единомышленниками, — Гоша Куценко рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».