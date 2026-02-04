Самой сложной Гоша Куценко считает работу в сказках. Об этом он говорит со знанием дела — актер сыграл Волка в фильме «Последний богатырь. Колобок», который выйдет на широкие экраны этим летом и, по его словам, станет событием. А пока у него целая череда других премьер. 5 февраля выйдет триумфатор сочинского фестиваля «Новый сезон» — сериал «Встать на ноги», за который актер получил свою первую награду за главную мужскую роль. А 8 марта он предстанет в образе примерного семьянина в «Тюльпанах» — весеннем аналоге новогодней франшизы «Елки». О том, как выжить в бабьем царстве, роли его дочери Полины в продолжении «Красного шелка» — «Черном шелке», а также о том, в чем он и президент оказались единомышленниками, — Гоша Куценко рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».
«Коллегам не удалось воскресить моего героя даже с помощью компьютерной графики».
— В новелле «Цветы для любимых» вы играете отца большого семейства, который готовит сюрприз своим девочкам, но всё идет не по плану, и праздник может сорваться. В жизни вам доводилось экстренно искать подарки для близких?
— Так всегда и бывает: экстренно приходится покупать подарки. У меня семья: жена, три дочки. Обычно я накануне 8 Марта ночью езжу за цветами, чтобы утром поздравить.
В «Тюльпанах» мой персонаж — как раз эдакий хороший семьянин. Этот образ был разработан нами в компаниии Bazelevs еще во время съемок «Елок», где мы играли вместе с Машей Шукшиной и Сашей Робаком. На этот раз мой герой попал в бабье царство и теперь выруливает как может. Мне так жаль его. Он счастлив, но ему не просто в этом царстве! (Улыбается.).
— Сейчас идет подготовка к съемкам фильма «Черный шелк» — продолжения «Красного шелка», в котором вы снимались. Вы принимаете в нем участие?
— Пока не участвую в этом проекте. В «Красном шелке» мой персонаж погиб. Я рад успеху фильма в прокате, его показывали и в Китае. После картины «Балканский рубеж» это была моя вторая продюсерская работа с Вадимом Быркиным. Но так случилось, что я вышел из игры. Коллегам не удалось воскресить моего героя даже с помощью компьютерной графики. Зато в продолжении снимется моя дочь Полина. Посмотрим, может, и я появлюсь в какой-нибудь эпизодической роли в неузнаваемом облике. Чтобы сохранить традиции.
— Над чем же работаете сейчас?
— Сейчас продюсирую картину нашей компании «Сцена». Режиссер Александра Озерецкая снимает фильм «18-». Это история о маленьких взрослых людях, о «растишках», как мы их называем. Дело происходит в провинциальном городке. В результате загадочной аномалии люди перестали расти. Их развитие остановилось в 13 лет. Но при этом они растут ментально. Их разум и душа продолжили взрослеть. Вечные дети. Главные герои — такие маленькие Адам и Ева. У них есть собственный «островок» маленьких людей, который они называют Раем. И, по сюжету, они решают, остаться ли им в этом Раю или с помощью каких-то медицинских экзекуций начать превращаться во взрослых людей. Трогательное кино.
— Это фильм про особых людей или фантастика?
— Вы знаете, удивительно, этот сценарий был написан как фантастика. А сейчас появилось интервью мальчика, который тоже остановился в физиологическом развитии. Мы заинтересовались, нашли его и сейчас с ним связались. Действительно, получается, что природа преподнесла нам такой эксклюзив.
«Это первый приз за главную мужскую роль в моей жизни».
— Вы многие годы занимаетесь благотворительностью. Вам небезразличны судьбы нуждающихся в поддержке людей. А критиков потрясла ваша роль в сериале «Встать на ноги», который победил на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Невозможно без слез смотреть его. Сериал назвали самым ожидаемым. Как вам кажется, почему у нас не так много проектов, стремящихся донести что-то доброе?
— Я сам снимался в этом сериале с большим удовольствием. Мой герой — уголовник по кличке Старый. Он 20 лет просидел в тюрьме. А когда выходит на свободу, узнает, что у него есть дочь Оля, что она передвигается на коляске. Отец пытается наладить отношения с Олей, начинает ей помогать, но дочь не принимает его и старается избавиться от внезапно объявившегося родственника. Но вся эта история повествуется в позитивном ключе с прекрасными диалогами Александра Носкова, автора «Волшебных участков».
В сериале поднимаются многие вопросы, связанные с проблемой здоровья ребят с ограниченными возможностями передвижения. Это особая территория. У меня есть фонд, я занимаюсь 20 с лишним лет с детьми с ДЦП. Поэтому меня сложно чем-то удивить. А зрители столкнутся с тем, что их заставит посмотреть на эту проблему по-другому. Плюс — это художественная картина. В ней жизнь моей экранной дочери будет преподнесена через витиеватые ходы, неожиданные повороты в развитии сюжета. Поэтому подключение к истории будет гораздо больше, чем к документальной иллюстрации. Жду не дождусь, когда выйдет. Кстати, на «Новом сезоне» я получил награду «Герой Нового сезона». И это первый приз за главную мужскую роль в моей жизни. Ура!
— Как вам кажется, будет ли какой-то отклик у зрителя?
— Я боюсь давать прогнозы о сериалах. Не знаю, как могут принять. Кино есть кино, оно вышло, посмотрели. Сериал — на фестивале посмотрели первые две серии. Хотя эта история очень стремительно развивается. Сюжет буквально улетает вверх.
«Съемки были изнурительные для меня, но я выдержал».
— Недавно завершились съемки сказки «Колобок», в которой у вас одна из главных ролей. Вы когда-нибудь могли себе представить, что такой вираж сделает ваша карьера? Все артисты мечтают сыграть в «Гамлете», и вдруг — «Колобок».
— Самая сложная работа — в сказках. Всё ради детей. Это был один из самых сложных проектов. Я хоть артист моложавый, но уже не молодой. В «Колобке» я играл главного разбойника — Волка. И на меня взвалили самые сложные испытания. Съемки проходили в 36-градусную жару в лесу. На мне были костюм из кожи и меха, латы, шерстяной плащ, шлем.
— А доспехи Волку зачем?
— У нас в кадре были серьезные бои. Мы их репетировали несколько месяцев. Кино снимал гениальный режиссер Антон Маслов. Я мечтал с ним поработать в настоящем кино. И «Колобок» — такое. Это еще одна часть франшизы «Последний богатырь». Кино подробное, очень трюковое, на юморе. Дорогой, подготовленный проект. Съемки были изнурительные для меня, но я выдержал. Меня спасали вентиляторы и кондиционеры. Для детей всегда всё самое сложное, их же не обманешь.
— Сниматься в подобной франшизе очень престижно. Вы когда-нибудь мечтали попасть в сказку?
— Я не то чтобы мечтал, но хотел в сказку. Следил за творчеством Антона Маслова. И когда он меня пригласил, с удовольствием пришел на пробы. Я прямо рад, потому что знаю франшизу «Последний богатырь» хорошо. Мне есть с чем сравнить. Мы с детьми пересмотрели все сказки, какие выходили. Включая новогодние бестселлеры! Но наш «Колобок», пожалуй, будет самый крутой. Его выход в прокат будет событием. Мощное, красивое кино. Антон одним выстрелом убил всех зайцев в округе. Такие там юмор, масштаб, зрелищность! И, кстати, Владимир Владимирович Путин сказал, что «Колобок» — его любимое сказочное произведение.
— Да вы что!
— Да-да! Когда его спросили, какие у вас три любимых художественных произведения, президент ответил: роман «Война и мир» Льва Толстого, первый фортепианный концерт Чайковского и сказка «Колобок». Он это сказал тогда, когда мы начинали снимать. Я принес на площадку это видео. Так что вот какой у нас единомышленник!