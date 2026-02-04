Календарь на 4 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Однажды в лесу он нашел обессилевшего польского воина, который, отстав от отряда, умирал от жажды. Несмотря на то, что тот мог быть одним из разорителей обители, святой по молитве ударил посохом о землю. Из-под земли забил родник, и он напоил умирающего. Когда монастырь окреп, святой Онуфрий отошел от общих дел, принял схиму с именем Макарий и поселился в уединении у истока протока Жабынки, где и провел остаток жизни.