Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 7 февраля следует быть осторожными со словами

Православные 7 февраля чтут память Григория Богослова, епископа города Назианза. Он был сподвижником и близким другом архиепископа Василия Великого. Считалось, что в Григорьев день весна постепенно вступает в свои права.

Православные 7 февраля чтут память Григория Богослова, епископа города Назианза. Он был сподвижником и близким другом архиепископа Василия Великого. Считалось, что в Григорьев день весна постепенно вступает в свои права.

Чтобы избежать проблем в будущем, в эту дату следует отказаться от стрижки волос и ногтей. Нельзя также плевать себе под ноги — это может отвести удачу.

Кроме того, 7 февраля принято совершать хорошие поступки и благодарить других за доброту. При этом о своей благотворительности лучше никому не рассказывать, так как это может навлечь неприятности на всю семью. Также стоит быть осторожными со словами, так как все сказанное в этот день может сбыться.

Приметы погоды:

Снег в этот день сулит позднее наступление зимы в следующем году.

Сильный снегопад — осень придет рано.

Если поет синица, то вскоре придут морозы.

Какая погода до полудня, такой она будет до конца зимы.

Именины отмечают: Филипп, Феликс, Степан, Моисей, Петр, Василий, Виталий, Александр, Анатолий, Борис, Григорий, Дмитрий, Владимир.