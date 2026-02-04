Народный календарь. Почему 7 февраля следует быть осторожными со словами

Православные 7 февраля чтут память Григория Богослова, епископа города Назианза. Он был сподвижником и близким другом архиепископа Василия Великого. Считалось, что в Григорьев день весна постепенно вступает в свои права.
Чтобы избежать проблем в будущем, в эту дату следует отказаться от стрижки волос и ногтей. Нельзя также плевать себе под ноги — это может отвести удачу.
Кроме того, 7 февраля принято совершать хорошие поступки и благодарить других за доброту. При этом о своей благотворительности лучше никому не рассказывать, так как это может навлечь неприятности на всю семью. Также стоит быть осторожными со словами, так как все сказанное в этот день может сбыться.
Приметы погоды:
Снег в этот день сулит позднее наступление зимы в следующем году.
Сильный снегопад — осень придет рано.
Если поет синица, то вскоре придут морозы.
Какая погода до полудня, такой она будет до конца зимы.
Именины отмечают: Филипп, Феликс, Степан, Моисей, Петр, Василий, Виталий, Александр, Анатолий, Борис, Григорий, Дмитрий, Владимир.