Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор: риск распространения лихорадки чикунгунья в РФ минимален.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален, потому что она передается не напрямую от человека к человеку, а через комаров, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами.

«Риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку», — рассказали в пресс-службе.