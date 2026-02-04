В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален, потому что она передается не напрямую от человека к человеку, а через комаров, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор сообщил, что в РФ зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами.
«Риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку», — рассказали в пресс-службе.