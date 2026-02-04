Телеведущая Веденеева: Светлана Жильцова была очень семейным человеком

Заслуженная артистка России, многолетняя телеведущая советского и российского ТВ Татьяна Веденеева поделилась своими воспоминаниями о коллеге — дикторе Светлане Жильцовой.
Ее не стало утром 3 февраля, телеведущая скончалась в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.
Татьяна Веденеева отметила, что запомнила коллегу милой и обаятельной женщиной. Она была успешна в работе и считалась настоящим профессионалом.
— Была веселая и даже немного смешливая. Любила откликаться радостным смехом на шутки. Как мне кажется, она была очень семейным человеком, — поделилась Веденеева в беседе с aif.ru, выразив свои соболезнования родным и близким ушедшей.
Советский и российский диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин отметил, что Светлана Жильцова «великолепно» учила молодых дикторов профессии.
— Светлана Алексеевна славилась тем, что никогда она ни в каких дрязгах не участвовала за все время работы на телевидении, в дикторском отделе. Это сложно, говорят, было. Она никогда не дружила против кого-нибудь, она со всеми была ровна, тактична, элегантна, — поделился он с «Газета.Ru».
Заслуженная артистка РСФСР работала ведущей программ «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!» и считалась эталоном советской телеведущей, сообщает 360.ru.
Иван, сын телеведущей, отметил, что мама долго болела. Она скончалась утром. На пенсии Светлана Жильцова преподавала в Высшей национальной школе телевидения, пишет Царьград.