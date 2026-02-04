Ричмонд
Против экс-посла Британии в США Мандельсона начато расследование из-за Эпштейна

Мандельсон подозревается в передаче конфиденциальной информации Эпштейну.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Англии начала уголовное расследование против бывшего посла Великобритании в США и экс-еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона. Об этом заявила представитель Скотленд-Ярда Элла Мариотт.

Бывшего посла подозревают в передаче конфиденциальных данных британских властей финансисту Джеффри Эпштейну.

«Я могу подтвердить, что столичная полиция начала расследование в отношении 72-летнего мужчины, в прошлом министра, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями», — следует из заявления представителя.

Мариотт уточнила, что причиной начала расследования стали недавно опубликованные миллионы судебных документов Эпштейна. После этого столичная полиция получила несколько сообщений о предполагаемых злоупотреблениях, в том числе дополнительные сведения от правительства Великобритании.

Ранее стало известно, что в Турции прокуратура начала расследование заявлений о похищениях турецких девочек, содержащихся в материалах по делу Эпштейна. В настоящее время Генпрокуратура изучает разделы, касающиеся Анкары, в трех миллионах документов.

