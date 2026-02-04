Против экс-посла Британии в США Мандельсона начато расследование из-за Эпштейна

Мариотт уточнила, что причиной начала расследования стали недавно опубликованные миллионы судебных документов Эпштейна. После этого столичная полиция получила несколько сообщений о предполагаемых злоупотреблениях, в том числе дополнительные сведения от правительства Великобритании.