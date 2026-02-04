В России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья у отдыхавшей на Сейшелах

Согласно информации ведомства, пишет ТАСС, женщина во время своего отпуска на Сейшелах отметила укусы комаров и не использовала репелленты. После возвращения в Россию она была госпитализирована, где ей был поставлен диагноз. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью высокочувствительных тест-систем, разработанных Роспотребнадзором.