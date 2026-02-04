В России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья у отдыхавшей на Сейшелах

В Российской Федерации зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая женщина прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах, о чем сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Согласно информации ведомства, пишет ТАСС, женщина во время своего отпуска на Сейшелах отметила укусы комаров и не использовала репелленты. После возвращения в Россию она была госпитализирована, где ей был поставлен диагноз. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью высокочувствительных тест-систем, разработанных Роспотребнадзором.
В ведомстве подчеркнули, что заранее информировали население о рисках завоза этого заболевания из тропических стран и были готовы к подобным ситуациям. Лихорадка чикунгунья является вирусным заболеванием, передающимся через укусы инфицированных комаров, и может вызывать тяжелые симптомы, включая высокую температуру и сильные суставные боли.
Цитата:
«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Роспотребнадзор заранее информировал о рисках завоза этого заболевания из других стран, специалисты ведомства были готовы к данной ситуации. Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах», — говорится в сообщении.
Лихорадка чикунгунья является острым вирусным заболеванием, которое может вызвать значительное ухудшение здоровья и требует внимательного подхода к лечению. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан быть осторожными при поездках в регионы с высоким риском инфекционных заболеваний.
