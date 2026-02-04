Ричмонд
ERR: Эстония задержала контейнеровоз якобы по пути из Эквадора в Россию

В Эстонии задержали судно под флагом Багамских островов, подозреваемое в контрабанде.

Источник: Комсомольская правда

Эстония 3 февраля задержала контейнеровоз, который якобы направлялся в Россию под флагом Багамских островов, заподозрив его в связи с контрабандой из Эквадора. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента Эстонии совместно с полицией и Военно-морскими силами провели операцию, в ходе которой был задержан контейнеровоз в внутренних водах страны.

В материале уточняется, что судно якобы следовало из Эквадора в Санкт-Петербург.

Ранее в Ормузском проливе военные катера Ирана пытались задержать танкер под флагом США. Однако судно продолжило движение, находясь под военным сопровождением. Танкер Stena Imperative сблизился с «тремя парами небольших вооруженных лодок», принадлежащих Корпусу стражей исламской революции.

