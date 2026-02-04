«Результат коварного покушения»: адвокат сына Каддафи подтвердил его гибель

Адвокат Сейфа аль-Ислама, сына экс-ливийского лидера Муаммара Каддафи, подтвердил его гибель. Как он заверил, подзащитный скончался в результате «коварного покушения». Об этом сообщает портал Al Marsad.
В материале утверждается, что адвокат Халед аз-Зайди выразил соболезнования в связи с гибелью Сейфа аль-Ислама. Он выразил надежду на дальнейшие разбирательства по этому делу.
«Мы требуем, чтобы ливийская судебная система и международное сообщество взяли на себя ответственность», — говорится в политическом заявлении команды Сейфа аль-Ислама.
По данным Abaad News, сына экс-ливийского лидера убили на западе страны. Местом трагедии называется город Эз-Зинтан. По данным СМИ, он убит неизвестными боевиками.