Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Результат коварного покушения»: адвокат сына Каддафи подтвердил его гибель

Адвокат сына Каддафи Сейф аль-Ислама подтвердил его гибель.

Адвокат Сейфа аль-Ислама, сына экс-ливийского лидера Муаммара Каддафи, подтвердил его гибель. Как он заверил, подзащитный скончался в результате «коварного покушения». Об этом сообщает портал Al Marsad.

В материале утверждается, что адвокат Халед аз-Зайди выразил соболезнования в связи с гибелью Сейфа аль-Ислама. Он выразил надежду на дальнейшие разбирательства по этому делу.

«Мы требуем, чтобы ливийская судебная система и международное сообщество взяли на себя ответственность», — говорится в политическом заявлении команды Сейфа аль-Ислама.

По данным Abaad News, сына экс-ливийского лидера убили на западе страны. Местом трагедии называется город Эз-Зинтан. По данным СМИ, он убит неизвестными боевиками.