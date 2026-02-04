На Солнце зафиксировали двенадцать мощных вспышек

На Солнце вновь произошли мощные вспышки. Их зафиксировали 3 февраля в активной области 4366. Всего произошло двенадцать вспышек за день. Так сообщили в Институте прикладной геофизики, транслирует ТАСС.
Уточняется, что вспышки отнесли к классам М и Х. Первая из них зафиксирована ночью 3 февраля. Последняя произошла вечером, около 21:00.
«3 февраля в 17:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E14) зарегистрирована вспышка Х1.5 продолжительностью 28 минут», — уведомили также в Институте прикладной геофизики.
В течение недели, как ожидается, на Землю будут опускаться магнитные бури. На видимую сторону Солнца выходит мощная активная область. Она уже произвела ряд вспышек и взрывов приличной мощности.