С 1 марта вступают в силу изменения в законы о ЖКХ. Что изменится в квитанциях и обслуживании домов

Какие новшества ждут жильцов частных и многоквартирных домов с 1 марта.
С 1 марта 2026 года в силу вступают ключевые положения масштабной реформы ЖКХ, установленные федеральным законодательством. Наиболее заметным для всех жильцов станет введение единого и обязательного платёжного графика. Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчётным, а срок получения квитанций фиксируется — не позднее 5-го числа. Об этом сообщил адвокат, управляющий партнёр M.G.P GROUP Максим Парасочка.
— Эти сроки носят императивный характер и не могут быть изменены договором или решением собрания собственников, что призвано снизить административную нагрузку и минимизировать количество непреднамеренных просрочек, синхронизировав платежи с периодами получения доходов, — отметил Максим Парасочка.
Также он обратил внимание, что параллельно запускается глубокая цифровизация отрасли. Для каждого многоквартирного дома в обязательном порядке формируется электронный паспорт, содержащий полные технические и эксплуатационные данные. Для управляющих организаций устанавливается единая, строго регламентированная форма годового отчёта. Оба документа подлежат обязательной публикации в государственной информационной системе ЖКХ, предоставляя жильцам универсальный и прозрачный инструмент для контроля за состоянием своего дома и финансово-хозяйственной деятельностью УК.
Какие ещё новшества ждут жильцов в ходе реформы ЖКХ.
Отдельный блок нововведений касается сферы газоснабжения. С 1 марта 2026 года вводится государственное тарифное регулирование цен на техническое обслуживание, ремонт, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
— При этом право проводить такое техобслуживание получают не только газораспределительные организации, но и поставщики газа, что создаёт предпосылки для развития конкурентной среды. Закон также чётко устанавливает правовое основание для приостановления подачи газа — неисполнение собственником законного предписания об устранении нарушений при пользовании оборудованием. Эффективность этих изменений будет напрямую зависеть от активности самих собственников в использовании предоставленных возможностей, — рассказал Максим Парасочка.
Юрист Елена Кузнецова отметила, что новый порядок формирования цен на обслуживание и замену газового оборудования в дома и квартирах будет иметь свои особенности. С 1 марта 2026 года в основе тарифа будут лежать только обоснованные расходы компаний на свою работу. Нельзя будет включать в стоимость услуг для жильцов траты, например, на бензин и зарплаты руководства.
— Важно, что для каждого типа работ установят сроки их выполнения, то есть предельное время. Предусмотрен и повышающий коэффициент. Он касается домов, которые находятся далеко от офиса компании. Это так называемая надбавка за удалённость, — добавила Елена Кузнецова.
С 1 марта 2026 года вступает в силу приказ Минстроя, который обязывает управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы предоставлять собственникам помещений ежегодный ответ о своей работе и размещать его в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Елена Кузнецова отметила, что в отчёте должно быть указано множество данных. Среди них перечень и стоимость выполненных работ и оказанных услуг по содержанию общего имущества и его текущему ремонту; сумма остатка или перерасхода средств, предназначенных для финансирования текущего ремонта; сумма начислений за управление, содержание и текущий ремонт и за дополнительные услуги, которые оказаны на основании решений собраний собственников.
Своевременно в государственную систему ЖКХ должны заноситься сведения о задолженностях, а сведения об исполнительных производствах должны оперативно обновляться приставами.
— С 1 сентября 2026 года существенно ужесточаются лицензионные требования к самим управляющим компаниям. Срок принятия решения о выдаче лицензии сокращается с 30 до 10 дней. Однако взамен предъявляются конкретные и обязательные условия: наличие оборудованного офиса для приёма граждан, штатных специалистов (инженера и бухгалтера) с профильным образованием и опытом, а также обеспечение круглосуточной работы аварийно-диспетчерской службы на собственной основе или по договору, — отметил Максим Парасочка.