С 1 марта вступают в силу изменения в законы о ЖКХ. Что изменится в квитанциях и обслуживании домов

Юрист Елена Кузнецова отметила, что новый порядок формирования цен на обслуживание и замену газового оборудования в дома и квартирах будет иметь свои особенности. С 1 марта 2026 года в основе тарифа будут лежать только обоснованные расходы компаний на свою работу. Нельзя будет включать в стоимость услуг для жильцов траты, например, на бензин и зарплаты руководства.