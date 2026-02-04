Сын Усольцевой после исчезновения родителей избавился от телефона

Шокирующую правду удалось вытянуть полиграфологу из сына Ирины Усольцевой, 23-летнего Данила Баталова. Проверка на детекторе лжи заставила юношу признаться в том, что после исчезновения мамы, сестренки и отчима он избавился от своего телефона и купил новый аппарат. Полиграф Данил проходил перед съемками передачи «Пусть говорят», запись этой процедуры показали в эфире. Видно, что молодой человек очень не хотел сообщать о смене телефона, но его вынудили сказать правду.
Напомним, что семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Ариша пропали 28 сентября в красноярской тайге. С тех пор ни единого следа этих людей обнаружить так и не удалось.
Что касается смены телефона, то Данил признался, что не хотел бы, чтобы записи и переписки из старого аппарата кому-то попались бы на глаза. Самое же интересно, что после исчезновения родителей юноше поступил звонок из Испании. Возможно, это была его мама. Но Данил сказал, что звонивший просто молчал в трубку. По его словам, если бы это была мама, она бы потом перезвонила.