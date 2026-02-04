Ричмонд
Сын пропавшей Усольцевой рассказал о странном звонке из Испании

Сын пропавшей Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, сообщил, что после исчезновения семьи получил странный звонок с одноразового номера из Испании.

В эфире программы на Первом канале он пояснил, что, вероятно, это было связано со сменой его телефона, а не с пропавшими родными. Несмотря на желание связать звонок с трагедией, он понимает, что это маловероятно.

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала во время турпохода в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве, хотя приоритетной остаётся версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября, теперь они ведутся в точечном режиме профессионалами.

Ранее сообщалось, что пропавшая в Красноярской тайге Усольцева задолжала штрафов из-за нарушений ПДД на почти 5 тыс рублей.

