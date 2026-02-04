В России зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья

«Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в страну она была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Напомним, в декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что количество завозных случаев малярии в Россию в 2025 году значительно сократилось. Однако сохраняется опасность завоза других опасных инфекций, включая холеру, лихорадки Зика и чикунгунья. Также фиксируются единичные случаи ввоза бруцеллёза и брюшного тифа. По её словам, Роспотребнадзор готов к эпидемиологическим вызовам.
