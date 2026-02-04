Ричмонд
Роспотребнадзор: в России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья

Риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален.

Источник: Комсомольская правда

В России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшую госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Роспотребнадзор заранее информировал о рисках завоза этого заболевания из других стран, специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевшая вернулась в Москву после отдыха на Сейшельских островах. В течение отпуска она жаловалась на укусы комаров и не использовала репелленты. По возвращении в Россию она была госпитализирована.

В ведомстве уточнили, что риск распространения лихорадки на территории России минимален. Она передается не напрямую от человека к человеку, а через укусы инфицированных комаров.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на оспу обезьян. У больного наблюдаются «катаральные явления», характерные для простудных заболеваний и гриппа. Позднее стало известно, что диагноз был окончательно подтвержден.