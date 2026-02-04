Роспотребнадзор: Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в Москве

Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в столице. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах.
— Во время отпуска россиянка отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в столицу она была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем Роспотребнадзора, — сказано на сайте ведомства.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия. Риск распространения инфекции в РФ минимален, так как лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку, подчеркнули в ведомстве.
Тигровые комары, переносящие денге, чикунгунью и другие лихорадки, атаковали российских туристов на индийском Гоа. Отдыхающие жаловались на волдыри после укусов, многим потребовалась помощь врачей. Об 10 декабря сообщил Telegram-канал Shot. Уточняется, что диаметр волдырей после укусов достигает размеров десятирублевой монеты.