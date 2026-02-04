Роспотребнадзор: Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в Москве

— Во время отпуска россиянка отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в столицу она была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем Роспотребнадзора, — сказано на сайте ведомства.