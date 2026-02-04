Сын Ирины Усольцевой: «Папа не мог убить маму, они любили друг друга»

Баталов сказал, что через некоторое время после исчезновения его родных ему на телефон позвонили с испанского номера. Ничего не говорили, как уверял Данил, просто молчали в трубку. Но молодой человек опроверг, что это могла звонить мама. Она бы, по его словам, перезвонила. Самого же Баталова на передаче вынудили признаться, что он поменял свой телефон. Как предположили эксперты ток-шоу, возможно, он сделал это, чтобы не давать полиции доступа к своим перепискам.