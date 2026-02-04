Сын Ирины Усольцевой: «Папа не мог убить маму, они любили друг друга»

23-летний Данил Баталов в шоке от версии исчезновения своих родителей — Ирины и Сергея Усольцевых, которую впервые высказал врач из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев в интервью aif.ru. Эта версия страшная — о том, что Сергей Усольцев мог убить свою жену и дочку.
В эфире ток-шоу «Пусть говорят», где в качестве приглашенного эксперта был и корреспондент aif.ru, Данил объяснил, что такого просто не может быть — Сергей и Ирина любили друг друга. Да, у них были проблемы, но не более, чем у большинства семей. Они решали эти проблемы с помощью психотерапии и нетрадиционных методик.
«Я верю, что родители живы, — сказал юноша. — Их следов в тайге не нашли. Значит, их там и не было. Все факты говорят в пользу того, что они намеренно сбежали. Наверное, была реальная угроза их жизни».
Баталов сказал, что через некоторое время после исчезновения его родных ему на телефон позвонили с испанского номера. Ничего не говорили, как уверял Данил, просто молчали в трубку. Но молодой человек опроверг, что это могла звонить мама. Она бы, по его словам, перезвонила. Самого же Баталова на передаче вынудили признаться, что он поменял свой телефон. Как предположили эксперты ток-шоу, возможно, он сделал это, чтобы не давать полиции доступа к своим перепискам.