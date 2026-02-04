Ричмонд
Обвиняемый в убийстве мальчика Жилкин заявил, что журналисты раздули воздух из ничего

Как передаёт корреспондент РИА Новости, всё заседание он просидел, скрывая лицо под капюшоном. На вопрос судьи о семейном положении Жилкин ответил, что у него есть 11-летняя дочь, которую «травят со всех сторон».

Напомним, дело было возбуждено в понедельник после исчезновения ребёнка в Санкт-Петербурге: 30 января мальчик вышел из дома и сел в автомобиль к неизвестному, после чего пропал. Тело было обнаружено в водоёме Ломоносовского района Ленинградской области. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на месяц и 30 суток.

Ранее сообщалось, что сын пропавшей Усольцевой рассказал о странном звонке из Испании.

