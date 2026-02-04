Обвиняемый в убийстве мальчика Жилкин заявил, что журналисты раздули воздух из ничего

Напомним, дело было возбуждено в понедельник после исчезновения ребёнка в Санкт-Петербурге: 30 января мальчик вышел из дома и сел в автомобиль к неизвестному, после чего пропал. Тело было обнаружено в водоёме Ломоносовского района Ленинградской области. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на месяц и 30 суток.