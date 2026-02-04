Обвиняемый в убийстве мальчика Жилкин заявил, что журналисты раздули воздух из ничего

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Ленинградской области Пётр Жилкин, находясь в зале суда, заявил, что журналисты «раздули воздух из ничего», освещая его уголовное дело.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, всё заседание он просидел, скрывая лицо под капюшоном. На вопрос судьи о семейном положении Жилкин ответил, что у него есть 11-летняя дочь, которую «травят со всех сторон».
Напомним, дело было возбуждено в понедельник после исчезновения ребёнка в Санкт-Петербурге: 30 января мальчик вышел из дома и сел в автомобиль к неизвестному, после чего пропал. Тело было обнаружено в водоёме Ломоносовского района Ленинградской области. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на месяц и 30 суток.
