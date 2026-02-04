Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор: Риски распространения лихорадки чикунгунья в РФ минимальны

Случай лихорадки чикунгунья, выявленный в России, является завозным. В Роспотребнадзоре заявили, что риск её распространения минимален, болезнь не передаётся напрямую от человека к человеку.

Заболевшая прибыла в Москву после поездки на Сейшельские острова. Специалисты подчеркнули, что механизм передачи инфекции связан исключительно с укусами инфицированных комаров. В Роспотребнадзоре отметили, что этот фактор существенно снижает вероятность распространения заболевания на территории страны.

«Риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передаётся через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что специалисты оперативно организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что эндемичными по лихорадке остаются регионы Африки к югу от Сахары, страны Центральной и Южной Америки, Юго-Восточная Азия, Западно-Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Гражданам, планирующим поездки в эти районы, рекомендовали использовать средства защиты от насекомых и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов после возвращения.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевание выявили у жительницы Москвы, которая вернулась из поездки на Сейшельские острова. После возвращения в РФ женщину госпитализировали, её состояние контролируют врачи. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем Роспотребнадзора.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.