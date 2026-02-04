Роспотребнадзор: Риски распространения лихорадки чикунгунья в РФ минимальны

Ведомство сообщило, что специалисты оперативно организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что эндемичными по лихорадке остаются регионы Африки к югу от Сахары, страны Центральной и Южной Америки, Юго-Восточная Азия, Западно-Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Гражданам, планирующим поездки в эти районы, рекомендовали использовать средства защиты от насекомых и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов после возвращения.