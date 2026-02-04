В России разрабатывается ГОСТ на отделку квартир: когда утвердят стандарты

В России разрабатывается ГОСТ на отделку квартир. Об этом сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью «Российской газете».
«Среди новинок 2026 года ожидается стандарт на отделку квартир. Документ пока находится в разработке, но должен быть закончен до конца первого полугодия текущего года», — уточнил глава Росстандарта.
Шалаев добавил, что во второй половине года ожидается выпуск пакета стандартов для беспилотных автомобилей.
Глава Росстандарта уточнил, что в ближайшее время будут разработаны еще четыре ГОСТа. Они касаются функциональных требований к системам автоматизированного вождения, а также вопросов безопасности. Их утверждение планируется на второй квартал 2026 года.
Ранее KP.RU писал, что если россияне сделали ремонт в квартире, купленной в новостройке, есть возможность вернуть часть потраченных средств. Строительный эксперт Федор Васильев отметил, что вычет касается расходов на отделочные работы и покупку строительных материалов.