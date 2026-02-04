«Одна из самых ярких звезд телевидения» Светлана Жильцова ушла из жизни: какой была карьера диктора

По словам народной артистки России Ангелины Вовк, телеведущую очень любили в дикторском отделе. К Светлане Жильцовой прислушивались, отметила она. Ангелина Вовк рассказала о дружбе с телеведущей. Она сообщила, что они вместе ходили на мероприятия и друг к другу в гости. Народная артистка РФ назвала Светлану Жильцову «близкой подругой». По ее утверждению, после смерти мужа диктор замкнулась в себе и отдалилась от коллектива.