«Одна из самых ярких звезд телевидения» Светлана Жильцова ушла из жизни: какой была карьера диктора

Во вторник, 3 февраля, ушла из жизни советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Она скончалась в возрасте 89 лет. О смерти заслуженной артистки РСФСР сообщил «Первый канал».
Отмечается, что Светлана Жильцова получила наибольшую популярность как первая ведущая программы КВН. Ее партнером по передаче был Альберт Аксельрод. Кроме того, Светлана Жильцова вела детские, молодежные и музыкальные программы. В их числе «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и «Пионер».
«На телевидение впервые попала как участница проекта советского и канадского ТВ — фильма о звездах эстрады СССР. После этого продолжила карьеру», — говорится в материале «Первого канала».
Светлана Жильцова также известна как ведущая «Песни года» в 1976—1979 годах. Кроме того, диктор участвовала в передачах «Утренняя почта» и «Огонек».
О кончине заслуженной артистки РСФСР написал также телеведущий Андрей Малахов. Он назвал Светлану Жильцову «легендой». Так телеведущий отметил в Telegram-канале. На «Первом» диктора охарактеризовали как «одну из самых ярких звезд телевидения».
«Ушла Светлана Жильцова — голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», — прокомментировал Андрей Малахов.
По словам народной артистки России Ангелины Вовк, телеведущую очень любили в дикторском отделе. К Светлане Жильцовой прислушивались, отметила она. Ангелина Вовк рассказала о дружбе с телеведущей. Она сообщила, что они вместе ходили на мероприятия и друг к другу в гости. Народная артистка РФ назвала Светлану Жильцову «близкой подругой». По ее утверждению, после смерти мужа диктор замкнулась в себе и отдалилась от коллектива.
Сын Светланы Жильцовой Иван назвал причину смерти матери. Она скончалась в результате продолжительной болезни. Телеведущая ушла из жизни утром 3 февраля. Дата прощания с диктором пока не определена. Известно, что артистку похоронят 6 февраля 2026 года на Рогожском кладбище.
Из жизни также ушел актер театра и кино Николай Ткаченко. Его знают по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Он погиб в зоне проведения спецоперации. Артист умер в возрасте 36 лет.