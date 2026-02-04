«Жизнь кончилась»: как Познер, Ардова, Гайдулян и другие звёзды победили рак и вернулись на сцену

«Когда мне поставили этот страшный диагноз, было ощущение, что я налетел на кирпичную стену и получил тяжелейший нокаут! Дело было в Америке. Я вдруг стал ночью часто вставать по нужде. Казалось бы, ерунда. Но решил с этим вопросом на всякий случай обратиться к врачу. Он отправил меня на обследование, потом сделали биопсию, и выяснилось, что у меня рак. Мне тогда было всего 59 лет. В голове крутилась только одна мысль — жизнь кончилась, умирать не хочется», — вспоминал телеведущий.