«Жизнь кончилась»: как Познер, Ардова, Гайдулян и другие звёзды победили рак и вернулись на сцену

Анна Ардова: боролась годы, удалила почку. И победила.
Анна Ардова — актриса театра и кино, известная широкой публике ролями в телевизионных проектах «Одна за всех» и «Последний из Магикян», — боролась с онкологическим заболеванием долгие годы. В 2017 году Ардовой поставили серьёзный диагноз: у неё была обнаружена злокачественная опухоль, из-за которой пришлось полностью удалить правую почку.
За последние годы артистка неоднократно проходила медицинское обследование и лечение. В текущем году стало известно, что ей удалось добиться устойчивой ремиссии. В настоящее время состояние актрисы стабильное и онкология больше не угрожает её жизни.
За годы борьбы с болезнью актриса не только продолжала сниматься в кино и участвовать в театральных постановках, но и активно возвращалась к привычному творческому ритму: в 2025 году с её участием вышло несколько новых проектов, а в 2026 году она остаётся востребованной на экране и сцене.
Эммануил Виторган: Его спасла операция и жена рядом.
Народный артист СССР Эммануил Виторган столкнулся с тяжёлым диагнозом в разгар своей профессиональной деятельности. Ещё в конце 1980-х годов актёру диагностировали рак лёгкого, что стало настоящим шоком как для него самого, так и для его поклонников. Диагноз был поставлен на этапе, когда болезнь уже начала прогрессировать и требовалось немедленное хирургическое вмешательство.
Виторган прошёл через серьёзную операцию, направленную на удаление опухоли, после чего последовал период реабилитации и восстановления. Благодаря профессионализму медицинской команды и поддержке семьи актёр смог преодолеть угрозу для жизни. В тяжёлые моменты рядом с ним была его жена, которая сыграла важную роль в моральной поддержке и уходе во время лечения.
После завершения лечения Виторган постепенно вернулся к творческой жизни, продолжив сниматься в фильмах и выступать на сцене. Он снялся во многих известных проектах, включая «Дальнобойщики», «Убойная сила», «Склифосовский» и других.
Андрей Гайдулян: Смеялся в кадре, терял волосы от химии.
Звезда ситкомов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян столкнулся с онкологическим заболеванием в 2015 году. Информация о его болезни стала достоянием общественности после того, как артист был экстренно госпитализирован с жалобами на резкое ухудшение самочувствия. В результате обследования у Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, требующее немедленного и комплексного лечения.
Для прохождения терапии актёр был направлен за границу, где ему назначили курс интенсивной химиотерапии. Лечение сопровождалось тяжёлыми побочными эффектами: значительной потерей веса, общей слабостью, выпадением волос и необходимостью длительного пребывания под медицинским наблюдением. В этот период Гайдулян практически полностью исчез из публичного пространства, сосредоточившись на борьбе за жизнь и восстановлении организма.
Несмотря на сложность диагноза, лечение дало положительный результат. Уже через несколько месяцев врачи сообщили о достижении ремиссии. В последующие годы Гайдулян возобновил актёрскую деятельность, снова начал сниматься в кино и сериалах, а также участвовать в театральных проектах. На сегодняшний день он продолжает находиться под регулярным медицинским контролем, однако ведёт активную профессиональную и социальную жизнь.
Александр Буйнов: Пел, чтобы не сдаться болезни.
Певцу Александру Буйнову диагностировали рак предстательной железы ещё в начале 2000-х. К счастью, заболевание удалось выявить на стадии, когда лечение ещё могло дать устойчивый результат.
Буйнов прошёл курс терапии, включавший в себя хирургическое вмешательство и дальнейшее наблюдение врачей. Лечение было сопряжено со значительными физическими и психологическими нагрузками, но артист не прекращал творческую деятельность полностью, продолжая работать в щадящем режиме. По словам самого исполнителя, именно сцена помогала ему сохранять внутреннюю дисциплину и мотивацию к выздоровлению.
На протяжении последующих лет состояние здоровья Александра Буйнова неоднократно становилось предметом обсуждения в СМИ. Появлялись сообщения о возможных осложнениях и рецидивах, однако близкие артиста подобные слухи постоянно опровергали и утверждали, что Буйнов чувствует себя хорошо. Сам артист подчёркивал, что заболевание находится под контролем врачей, а регулярные обследования позволяют реагировать на любые изменения в организме.
Шура (Александр Медведев): на грани отчаяния, но в ремиссии.
Исполнитель хитов «Твори добро» и «Ты не верь слезам», эпатажный певец Шура стал одним из первых российских артистов, кто открыто рассказал о своей борьбе с раком. В середине 2000-х годов у него была выявлена злокачественная опухоль, поразившая органы мочеполовой системы. Болезнь была обнаружена в то время, когда артист уже находился в тяжёлом жизненном и профессиональном состоянии, что дополнительно осложняло ситуацию.
Лечение Шуры было длительным и трудным. Ему пришлось перенести несколько операций, пройти курсы химиотерапии и столкнуться с серьёзными побочными эффектами, включая резкое ухудшение внешнего вида, проблемы с иммунитетом и общее истощение организма. Певец не скрывал, что в тот момент находился на грани отчаяния.
После завершения основного этапа лечения врачи зафиксировали ремиссию. Восстановление заняло несколько лет и потребовало не только физической, но и психологической работы над собой. Шура отказался от прежних разрушительных привычек, пересмотрел отношение к здоровью и начал постепенно возвращаться к сценической деятельности.
Владимир Познер: жизнь после нокаута от онкологов.
Журналист и телеведущий Владимир Познер на своём примере познал, что такое рак, в возрасте 59 лет. У него медики обнаружили злокачественную опухоль, потребовавшую хирургического вмешательства.
«Когда мне поставили этот страшный диагноз, было ощущение, что я налетел на кирпичную стену и получил тяжелейший нокаут! Дело было в Америке. Я вдруг стал ночью часто вставать по нужде. Казалось бы, ерунда. Но решил с этим вопросом на всякий случай обратиться к врачу. Он отправил меня на обследование, потом сделали биопсию, и выяснилось, что у меня рак. Мне тогда было всего 59 лет. В голове крутилась только одна мысль — жизнь кончилась, умирать не хочется», — вспоминал телеведущий.
Операция и последующая реабилитация стали серьёзным испытанием для его организма. Сам журналист рассказывал, что был обессиленным, но рядом была его супруга, которая очень поддержала его.
Пережитый опыт во многом сформировал мировоззрение телеведущего. Владимир Познер неоднократно подчёркивал, что именно столкновение с онкологией заставило его иначе относиться к собственному здоровью, питанию, образу жизни и профилактике заболеваний. Он стал сторонником регулярных медицинских обследований. Познер признавался, что ежегодно посещает онкологический центр для проверки своего здоровья.