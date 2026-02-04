Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за проблем с двигателями

SpaceX обнаружила проблемы с двигателями второй ступени ракеты Falcon-9.

Источник: Комсомольская правда

Американская компания SpaceX обнаружила проблемы в работе своей ракеты Falcon-9, из-за чего приостанавливает полеты этой модели. Об этом корпорация сообщила социальной сети X.

В SpaceX уточнили, что проблемы с двигателями второй ступени ракеты были выявлены 2 февраля. Тогда Falcon-9 выводила очередную партию спутников связи Starlink.

Неисправность произошла перед фазой схода ступени с орбиты. Компания проводит анализ данных, чтобы установить причину сбоя и разработать корректирующие меры перед возобновлением запусков. Согласно плану, следующий запуск запланирован на 6 февраля.

Ранее компания SpaceX заявила о намерении создать на орбите сеть центров обработки данных для вычислений в области искусственного интеллекта. Для реализации этого проекта корпорация планирует вывести на орбиту до миллиона спутников.