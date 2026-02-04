Эстонские клубы потребовали от УЕФА прекратить выплаты командам из России

Эстонские футбольные клубы направили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официальное обращение с требованием прекратить выплаты российским клубам.
Как сообщает гостелерадио ERR, письмо подписали 28 эстонских клубов, которые считают эти выплаты «циничными и несовместимыми с принципами европейского футбольного сообщества».
Согласно данным The Guardian, с начала специальной военной операции российские клубы получили от УЕФА более 10,8 миллионов евро в рамках солидарных выплат, предназначенных для поддержания конкурентного баланса в европейском футболе.
Несмотря на отстранение российских клубов и сборных от международных турниров в феврале 2022 года, УЕФА продолжает финансовые выплаты.
Ранее сообщалось, что Украина обрушилась на «инфантильного» Инфантино из-за разговоров о допуске России к футболу.
