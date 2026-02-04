Трамп подписал проект о финансировании правительства США, шатдаун завершён

В США завершается временная приостановка работы правительства. Американский лидер Дональд Трамп подписал свидетельствующий этому законопроект. Он согласовал документ о финансировании правительства.
По словам президента Соединенных Штатов, законодатели Демократической партии не стремятся к шатдауну. То же касается и республиканцев. Дональд Трамп еще до заключения договоренностей предрекал успешность диалога представителей партий.
Стоит отметить, что работа правительства США до этого была частично приостановлена.
По словам американского лидера, республиканцы и демократы в конгрессе пришли к единству. Они смогли принять бюджеты для федеральных ведомств до конца сентября этого года. Исключением из всех станет министерство внутренней безопасности страны.