Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал проект о финансировании правительства США, шатдаун завершён

Трамп согласовал законопроект о финансировании правительства.

Источник: Комсомольская правда

В США завершается временная приостановка работы правительства. Американский лидер Дональд Трамп подписал свидетельствующий этому законопроект. Он согласовал документ о финансировании правительства.

По словам президента Соединенных Штатов, законодатели Демократической партии не стремятся к шатдауну. То же касается и республиканцев. Дональд Трамп еще до заключения договоренностей предрекал успешность диалога представителей партий.

Стоит отметить, что работа правительства США до этого была частично приостановлена.

По словам американского лидера, республиканцы и демократы в конгрессе пришли к единству. Они смогли принять бюджеты для федеральных ведомств до конца сентября этого года. Исключением из всех станет министерство внутренней безопасности страны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше