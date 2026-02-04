Джеффри Эпштейн хотел встретиться с Ириной Шейк в День святого Валентина

«Джеффри на этой неделе в городе и хотел бы встретиться с Ириной Шейк. Будет ли Ирина… свободна завтра, 14-го, в 17:30», — говорится в письме ассистентки Эпштейна Лесли Грофф другу Шейк Рамзи Эльхоли от 13 февраля 2012 года.
Из документов также следует, что сам Эпштейн подтвердил 12 февраля своё желание встретиться с моделью в День святого Валентина, а на следующий день поинтересовался у собеседника, как тот познакомился с Шейк. Окончательно установить, состоялась ли запланированная встреча, не представляется возможным.
Ирина Шейк — известная российская модель, сотрудничавшая с ведущими мировыми брендами, включая Versace и Armani. Она также известна своими отношениями с футболистом Криштиану Роналду и актёром Брэдли Купером.
Ранее в файлах Эпштейна нашли необычный мем, на котором изображено лого Louis Vuitton и подписью «Vladimir Lenin». Автор изображения неизвестен, а само сообщение датировано 30 ноября 2013 года. В том же архиве есть и фотография выставки Louis Vuitton на Красной площади — в виде гигантского чемодана, установленного в центре Москвы в 2013 году. Также возможно, что знакомство американского президента Дональда Трампа с женой Меланией произошло через Эпштейна. Об этом рассказала неназванная бывшая сотрудница Эпштейна в 2019 году.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».