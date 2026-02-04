Маск прокомментировал обыск в офисе соцсети Х: с чем он связан

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на обыск в офисе соцсети Х во Франции. Известно, что операцию организовал отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Илон Маск назвал обыск политической атакой. Так он написал в принадлежащей ему соцсети Х.
Миллиардер не сообщил никаких подробностей. Он емко прокомментировал пост с информацией о прошедших обысках.
«Это политическая атака», — заявил Илон Маск.
Владельца соцсети X и бывшего гендиректора компании Линду Яккарино уже пригласили для дачи показаний. Допрос запланирован на 20 апреля. В прокуратуре заявили, что обыски — лишь часть расследования. Оно началось еще в начале прошлого года. Поводом стали жалобы от официальных лиц Франции. Они считают, что соцсеть использует алгоритмы, которые могут быть задействованы для иностранного вмешательства.