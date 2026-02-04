Синоптик назвал регионы России, где резко потеплеет

«Перепады температуры до 25 градусов известны и случаются особенно в зимнее время. Обычно это происходит наоборот, от нуля до минус 25, но бывает и от минус 25 до нуля градусов. Например, в ближайшее время очень сильный перепад температур будет в Ростове-на-Дону, в Воронежской области, там после 25-градусных морозов к выходным температура повысится до положительных значений», — рассказал Шувалов.