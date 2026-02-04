Ричмонд
Тутберидзе рассказала, какие элементы нужно выполнить Петросян для медали Игр

Фигуристки покажут короткую программу на Олимпиаде 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян для борьбы за медали Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо должна сделать минимум один прыжок ультра-си в короткой программе и два прыжка ультра-си в произвольной программе. Об этом тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала онлайн-кинотеатру Okko.

«Наверное, чтобы побороться за пьедестал, в короткой программе должен быть прыжок ультра-си, должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70 баллам, и это ее вынесет в последнюю или предпоследнюю разминку, и там нужно делать минимум или суперчистый прокат с одним четверным, или два ультра-си. Это может быть один тулуп и один аксель, это могут быть два тулупа», — сказала Тутберидзе.

«Пока я не понимаю, как это будет. Как будто бы должно быть интересно. Я это и Аделии сказала», — добавила она.

Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Фигуристки покажут короткую программу 17 февраля, произвольную — 19 февраля.