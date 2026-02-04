Рядовой Пьянков в одиночку уничтожил отделение ВСУ на огневой точке

«Рядовой Владислав Пьянков закинул ручные гранаты, где находился противник. После взрывов он вступил в стрелковый бой с оставшимися обескураженными боевиками и огнём из личного стрелкового оружия уничтожил их. В ходе боя потери врага составили до отделения живой силы», — говорится в сообщении.