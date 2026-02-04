Российский военнослужащий Владислав Пьянков в одиночку ликвидировал до отделения украинских военных на замаскированной огневой точке Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Пьянков осуществлял разведку местности на одном из важных тактических участков и выявил спрятанную огневую точку. Военный незаметно подобрался к позиции украинских войск, оценил обстановку и вступил в бой.
«Рядовой Владислав Пьянков закинул ручные гранаты, где находился противник. После взрывов он вступил в стрелковый бой с оставшимися обескураженными боевиками и огнём из личного стрелкового оружия уничтожил их. В ходе боя потери врага составили до отделения живой силы», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового Пьянкова была ликвидирована украинская огневая точка. Кроме того, его действия помогли составить безопасный маршрут для штурмовой группы РФ, которая позже овладела важными рубежами.
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий Алексей Лазаренко спас группу сослуживцев, ликвидировав из гладкоствольного оружия три FPV-дрона украинских военных.
Также стало известно, что военный РФ Олег Иванов взял в плен трёх солдат Вооружённых сил Украины при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.