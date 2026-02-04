«Арсенал» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

Кубок английской лиги разыгрывается с 1960 года. В прошлом году обладателем трофея впервые стал «Ньюкасл». Лидером по числу побед является «Ливерпуль», выигрывавший кубок 10 раз. На счету «Арсенала» две победы в турнире, «Челси» выигрывал трофей пять раз.