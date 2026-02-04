Ричмонд
«Арсенал» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

Соперником лондонского клуба в матче за трофей будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. «Арсенал» дома со счетом 1:0 обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги.

Гол забил Кай Хаверц (90+7-я минута). В первой игре, прошедшей 14 января, «Арсенал» одержал гостевую победу со счетом 3:2.

Соперником «Арсенала» в матче за трофей будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Первая встреча завершилась выездной победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет в Манчестере 4 февраля.

Кубок английской лиги разыгрывается с 1960 года. В прошлом году обладателем трофея впервые стал «Ньюкасл». Лидером по числу побед является «Ливерпуль», выигрывавший кубок 10 раз. На счету «Арсенала» две победы в турнире, «Челси» выигрывал трофей пять раз.