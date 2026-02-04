В ChatGPT произошел масштабный сбой: чат-бот не работает по всему миру

Пользователи со всего мира пожаловались на работу чат-бота ChatGPT. Утверждается, что произошел масштабный технический сбой. С проблемами при работе с сервисом столкнулись тысячи пользователей, свидетельствуют данные DownDetector.
Люди жалуются на ошибки при выполнении команд. В том числе, пользователи получают сообщения о системной ошибке. Бот также не отвечает на запросы.
Кроме того, у многих пользователей перестал подгружаться список прошлых чатов. Наблюдаются также проблемы с авторизацией.
Днем ранее масштабный сбой зафиксировали в работе мессенджера Telegram. Пользователи сообщали о проблемах с ресурсом с 16:20 3 февраля. Наибольшее количество жалоб пришло из Рязанской области. О них также сообщили жители Архангельской области и Петербурга.