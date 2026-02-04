Дональд Трамп: Путин сдержал слово в части приостановки ударов по Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин сдержал слово «в части временной приостановки ударов по Украине», по словам Трампа, она была значительной.
«Он сдержал своё слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на любой срок, потому что там очень-очень холодно», — сказал Трамп.
Он встретился с представителями средств массовой информации в Белом Доме.
Кроме того, Трамп рассказал, что он разговаривал с российским лидером, но не озвучил детали и дату разговора.
«Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил конфликт», — заявил он.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Трамп лично обратился к Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинской инфраструктуры до начала февраля. Он подчеркнул, что РФ выразила согласие воздержаться от нанесения ударов.
Ранее Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке» и у предстоящих переговоров есть шанс на успех.