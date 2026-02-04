Ричмонд
Штрафы за антисанитарию в квартирах хотят увеличить в 10 раз

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что депутаты готовят соответствующий законопроект.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Штрафы за антисанитарию в квартирах необходимо увеличить как минимум в 10 раз, такой законопроект готовится. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Мы продолжаем прорабатывать законопроект, призванный увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах, — сказал депутат. — Необходима индексация штрафов за данное правонарушение хотя бы в 10 раз — до 5−10 тыс. для физлиц, до 10−20 тыс. для должностных лиц и ИП, до 100−200 тыс. рублей для юрлиц. Когда подобные люди начнут платить рублем, они точно начнут уважать права соседей».

Он напомнил, что ответственность в том числе за организацию внутри квартиры «свалок» установлена статьей 6.4 КоАП РФ, согласно которой штрафы для граждан составят от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц и ИП — от 1 000 рублей до 2 000 рублей, а для юридических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей. «Штрафы не менялись с 2008 года, почти 20 лет!» — подчеркнул парламентарий.

По словам Колунова, незначительный размер штрафа позволяет недобросовестным жильцам игнорировать санитарно-эпидемиологические нормы. «Те, кто устраивает полную антисанитарию в многоквартирном доме и мешает жизни других, просто платят незначительный штраф и продолжают жить по-прежнему. Подобные ситуации длятся годами и десятилетиями», — подчеркнул зампред комитета.

