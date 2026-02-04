Певец Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми» с голым торсом и в трусах-боксерах

Хейли Бибер, присутствовавшей в зале, выступление возлюбленного пришлось по вкусу. Она, не скрывая восхищения, с улыбкой наблюдала за супругом, не отрывая глаз от сцены.
Это появление стало для Бибера первым полноценным выходом на большую сцену за последние четыре года. На «Грэмми» он исполнил акустическую версию песни «Yukon», аккомпанируя себе на гитаре. Певец крайне редко участвовал в публичных мероприятиях, ограничиваясь в основном частными выступлениями.
Ранее певица Билли Айлиш победила на «Грэмми» в номинации «Песня года» за композицию Wildflower. Она обратилась к публике с призывом протестовать против иммиграционной политики Белого дома и поддерживать права коренных народов. После речи певицы внимание общественности обратилось к её особняку, расположенного на землях бывшего племени тонгва. Пользователи X заметили, что представители племени сейчас не имеют собственной территории и вынуждены скитаться по соседним округам. Некоторые призывают Айлиш подкрепить слова конкретными действиями.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.