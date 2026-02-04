Певец Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми» с голым торсом и в трусах-боксерах

Ранее певица Билли Айлиш победила на «Грэмми» в номинации «Песня года» за композицию Wildflower. Она обратилась к публике с призывом протестовать против иммиграционной политики Белого дома и поддерживать права коренных народов. После речи певицы внимание общественности обратилось к её особняку, расположенного на землях бывшего племени тонгва. Пользователи X заметили, что представители племени сейчас не имеют собственной территории и вынуждены скитаться по соседним округам. Некоторые призывают Айлиш подкрепить слова конкретными действиями.