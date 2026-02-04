Актер Николай Ткаченко погиб в зоне СВО: его мать рассказала о подробностях трагедии

В зоне спецоперации погиб актер Николай Ткаченко, который был знаком зрителям по ролям в популярных сериалах «Универ. 10 лет спустя» и «Невский». Обстоятельства его гибели рассказала его мама Инна Ткаченко в интервью aif.ru.