Актер Николай Ткаченко погиб в зоне СВО: его мать рассказала о подробностях трагедии

Актер сериала «Универ» Ткаченко погиб при возвращении с боевого задания.

Источник: Комсомольская правда

В зоне спецоперации погиб актер Николай Ткаченко, который был знаком зрителям по ролям в популярных сериалах «Универ. 10 лет спустя» и «Невский». Обстоятельства его гибели рассказала его мама Инна Ткаченко в интервью aif.ru.

Актер ушел на передовую добровольцем, подписав контракт с Минобороны 10 июня 2025 года. Мама Ткаченко отметила, что он погиб, возвращаясь с боевого задания.

«Место гибели сначала мне было неизвестно, так как он писал, что их отправили на новое направление, которое запрещено разглашать.», — рассказал Инна.

После гибели Ткаченко семья столкнулась с трудностью эвакуации тела. Инна уточнила, что в районе ведутся интенсивные бои, что затрудняет процесс.

Ранее KP.RU писал, что в зоне проведения спецоперации погиб певец Станислав Юрко. Он был известен своими военно-патриотическими песнями. Певец был ветераном афганской войны, а многие его композиции были посвящены военной службе и боевому братству.