Администрация Трампа отреагировала на ночные удары РФ по Украине

— Я об этом говорила с президентом утром. И его реакция была: «Не удивлен». Эти две страны уже несколько лет ведут жестокую войну. Войну, которая никогда бы не началась, если бы Трамп находился у власти в 2022 году, — сказала она журналистам.

По ее словам, американский лидер утверждает, что украинский конфликт начался из-за «слабости и некомпетентности» бывшего президента США Джо Байдена.

— Поэтому глава США продолжает столь агрессивно заниматься дипломатией, чтобы положить конец этому конфликту, — отметила Левитт, передает РБК.

Вооруженные силы РФ в ночь на 3 февраля нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

