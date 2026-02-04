Администрация Трампа отреагировала на ночные удары РФ по Украине

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отреагировала на ночные удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 3 февраля, заявила, что для американского лидера это стало ожидаемым ответом на атаки ВСУ по территории России.
— Я об этом говорила с президентом утром. И его реакция была: «Не удивлен». Эти две страны уже несколько лет ведут жестокую войну. Войну, которая никогда бы не началась, если бы Трамп находился у власти в 2022 году, — сказала она журналистам.
По ее словам, американский лидер утверждает, что украинский конфликт начался из-за «слабости и некомпетентности» бывшего президента США Джо Байдена.
— Поэтому глава США продолжает столь агрессивно заниматься дипломатией, чтобы положить конец этому конфликту, — отметила Левитт, передает РБК.
Вооруженные силы РФ в ночь на 3 февраля нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.