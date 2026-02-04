Мошенники придумали новую схему обмана с «задержанием» курьера аферистов

По легенде, которую рассказывает мошенник, в момент передачи денег полицейские должны задержать предполагаемого преступника. Деньги участника «спецоперации» при этом обещают сразу вернуть обратно. На самом деле после передачи накоплений связь жертвы с «полицейскими» прекращается, он лишается своих денег.