Мошенники придумали новую схему обмана с «задержанием» курьера аферистов

Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и предлагают поучаствовать в операции по задержанию курьера.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, в ходе которой представляются сотрудниками полиции и предлагают жертве принять участие в задержании курьера мошенников. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно этой схеме, злоумышленник звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником полиции. Псевдоправоохранитель сообщает, что силовики проводят операцию по задержанию группы мошенников, обманывающих пенсионеров. Человека просят оказать содействие — отдать курьеру собственные накопления.

По легенде, которую рассказывает мошенник, в момент передачи денег полицейские должны задержать предполагаемого преступника. Деньги участника «спецоперации» при этом обещают сразу вернуть обратно. На самом деле после передачи накоплений связь жертвы с «полицейскими» прекращается, он лишается своих денег.