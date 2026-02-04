Опубликовано видео из подъезда на Рублёвском шоссе, где произошла перестрелка. Видео © SHOT.
По данным телеграм-канала, следователи и криминалисты уже завершили осмотр места происшествия. Отмечается, что среди сотрудников МВД и Росгвардии, участвовавших в спецоперации, никто не пострадал. По факту нападения на правоохранителей возбуждено уголовное дело.
Напоминаем, что фигурантам инкриминируется похищение мужчины в Пензе, совершённое 29 января. По оперативной информации, впоследствии заложник был убит. При попытке задержания подозреваемые оказали вооружённое сопротивление. В ответ сотрудники полиции применили табельное оружие. Один из подозреваемых получил смертельное ранение.
