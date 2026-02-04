Опубликовано видео из подъезда на Рублёвском шоссе, где произошла перестрелка

Обнародованы первые видеокадры из подъезда жилого дома на Рублёвском шоссе в Москве, где произошло вооружённое столкновение между правоохранителями и двумя подозреваемыми в похищении и убийстве. На эксклюзивных записях SHOT видно, что стены на втором этаже здания имеют многочисленные следы от пуль, а на лестничных площадках остались лужи крови.