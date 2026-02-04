Сенатор Гибатдинов объяснил случаи со стрельбой в школах нехваткой психологов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Причиной случаев со стрельбой и нападений с ножами подростков является нехватка школьных психологов и отсутствие системы профилактики. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов.
«Больше всего напрягает, что после каждого случая так называемого скулшутинга у нас всегда начинается бурная деятельность по поиску виноватых — и это, как правило, школьные охранники, учителя и директора учебных заведений. Проблема не в охраннике, мимо которого каждое утро проходит по тысяче учеников, а в перегрузе учителей, у которых объективно нет ни времени, ни сил на разговоры по душам с детьми. Но прежде всего — в нехватке школьных психологов и кадров в подразделениях по делам несовершеннолетних», — сообщил Гибатдинов.
Он отметил, что каждый раз когда после таких случаев правоохранительные и контролирующие органы проводят проверки, общественники выдвигают предложения охранять школы силами полиции, армии, Росгвардии.
«Хотя кто-то подсчитал — сколько должно быть на входе в каждую школу сотрудников Росгвардии, чтобы проверить каждого подростка? 10 человек? 20? 50? Где мы их возьмем? И сколько времени на это нужно? Но что в сухом остатке? ЧП происходят снова. Убежден: это потому, что мы каждый раз идем “по вершкам”, — сообщил сенатор.
Он считает, что дети со сложным поведением, у которых не складываются отношения с одноклассниками и учителями, всегда были и всегда будут. Исправить их «враждебное восприятие мира» можно только вниманием, сообщил Гибатдинов.
Система профилактики.
«С ними нужно разговаривать — как и с их родителями. Выяснять, что их волнует. Объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. То есть нужно наладить нормальную систему профилактики — с полным комплектом психологов в школах и сотрудников ПДН, а не дожидаться, когда очередной подросток озлобится на всех и придет в свою школу с оружием. И только после этого начинать шуметь, проводить проверки и назначать виноватых», — также сообщил сенатор.
Утром 3 февраля девятиклассник совершил нападение в гимназии № 16 в Уфе. С собой у него был игрушечный автомат, из которого он выстрелил пластиковыми пулями в сторону учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Также у подростка был небольшой нож. Нападавшего задержали. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Прокуратура Республики Башкортостан организовала проверку по факту инцидента.