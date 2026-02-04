Сенатор Гибатдинов объяснил случаи со стрельбой в школах нехваткой психологов

«Больше всего напрягает, что после каждого случая так называемого скулшутинга у нас всегда начинается бурная деятельность по поиску виноватых — и это, как правило, школьные охранники, учителя и директора учебных заведений. Проблема не в охраннике, мимо которого каждое утро проходит по тысяче учеников, а в перегрузе учителей, у которых объективно нет ни времени, ни сил на разговоры по душам с детьми. Но прежде всего — в нехватке школьных психологов и кадров в подразделениях по делам несовершеннолетних», — сообщил Гибатдинов.