Reuters: четырнадцать мигрантов погибли у острова Хиос после столкновения в море

В Эгейском море погибли 14 человек в результате инцидента возле острова Хиос.

Источник: Комсомольская правда

У берегов Греции произошло ЧП. Четырнадцать мигрантов погибли в результате столкновения их лодки с судном береговой охраны у острова Хиос. Об инциденте в Эгейском море сообщает Reuters.

В статье уточняется, что береговая охрана заметила лодку, движущуюся в направлении Хиоса. Мигрантам приказали вернуться обратно. Далее последовали силовые меры.

«Контрабандисты совершили маневр в сторону судна береговой охраны, что привело к столкновению», — говорится в материале.

