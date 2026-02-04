Reuters: четырнадцать мигрантов погибли у острова Хиос после столкновения в море

У берегов Греции произошло ЧП. Четырнадцать мигрантов погибли в результате столкновения их лодки с судном береговой охраны у острова Хиос. Об инциденте в Эгейском море сообщает Reuters.
В статье уточняется, что береговая охрана заметила лодку, движущуюся в направлении Хиоса. Мигрантам приказали вернуться обратно. Далее последовали силовые меры.
«Контрабандисты совершили маневр в сторону судна береговой охраны, что привело к столкновению», — говорится в материале.
Ранее грузовое судно «Каспиан Шива» подало сигнал бедствия. Инцидент случился в районе Махачкалы. Сухогруз сел на мель в семи километрах от Махачкалинского торгового порта. Отмечается, что в нем не было груза. Судно затапливала вода из-за сильных волн.