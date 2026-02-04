Reuters: четырнадцать мигрантов погибли у острова Хиос после столкновения в море

Ранее грузовое судно «Каспиан Шива» подало сигнал бедствия. Инцидент случился в районе Махачкалы. Сухогруз сел на мель в семи километрах от Махачкалинского торгового порта. Отмечается, что в нем не было груза. Судно затапливала вода из-за сильных волн.