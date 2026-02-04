В ОП считают гуманным предложение об амнистии для женщин к 8 марта

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Амнистия к Международному женскому дню 8 марта в отношении женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, могла бы стать актом гуманного отношения к ним со стороны государства. Такое мнение высказал ТАСС председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ общественных наблюдательных комиссий (ОНК) Александр Воронцов, комментируя соответствующее предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
«Акт амнистии — это проявление гуманного отношения к лицам, совершившим преступления и находящимся в местах лишения свободы, со стороны государства. В данном случае речь идет о женщинах, осужденных за не насильственные и не коррупционные преступления. Предложенная инициатива говорит о том, что депутатский корпус слышит голос правозащитного сообщества», — сказал Воронцов.
Он напомнил, что в том числе и об этом шла речь на декабрьской встрече президента с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам Воронцова, женщина в тюрьме — уже трагедия и возможность быть амнистированной, то есть выйти на свободу раньше установленного срока, дает ей шанс начать новую законопослушную жизнь, с учетом «горького опыта». «Это возвращение в семью к родным и близким, это восстановление социальных связей и возможность добросовестно трудиться, растить детей», — сказал Воронцов.
В 2024 году президент РФ Владимир Путин в честь Международного женского дня подписал указ о помиловании нескольких десятков женщин. При этом помилование — прерогатива президента, а амнистия, согласно закону, объявляется Государственной думой. Последняя была принята в 2015 году в связи с 70-летием Победы.