В ОП считают гуманным предложение об амнистии для женщин к 8 марта

По словам Воронцова, женщина в тюрьме — уже трагедия и возможность быть амнистированной, то есть выйти на свободу раньше установленного срока, дает ей шанс начать новую законопослушную жизнь, с учетом «горького опыта». «Это возвращение в семью к родным и близким, это восстановление социальных связей и возможность добросовестно трудиться, растить детей», — сказал Воронцов.